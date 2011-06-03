Янукович ветував закон про посилення відповідальності за забруднення лісів

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента. (УНІАН: відповідний закон Верховна Рада ухвалила 12 травня).

Підставою для такого рішення глави держави стало те, що законом передбачається встановити однакову адміністративну відповідальність (однакові розміри штрафів) за правопорушення з різним ступенем суспільної шкоди – що за пошкодження лісу, зокрема, хімічними речовинами, нафтою, нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами, що за засмічення його відходами, хоч це є менш суспільно небезпечним.

Такий підхід не відповідає принципу справедливості як складовій конституційного принципу верховенства права, що виражається, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню, і не може бути підтриманий, пояснює Президент.

Крім того, у зв`язку із пропонованим законом збільшенням мінімального розміру штрафу за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 73 Кодексу України про адміністративні правопорушення, потребують змін і інші статті цього Кодексу, які містять посилання на названу статтю.

Це стосується статей 241, 2421, 258 Кодексу, за якими посадові особи відповідних уповноважених державних органів мають право стягувати на місці штраф у встановленому розмірі за правопорушення, передбачене статтею 73 Кодексу.