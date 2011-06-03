Кабмін оприлюднив постанову про скасування квот на експорт пшениці та ячменю

Кабінет Міністрів України оприлюднив постанову (№566 від 25 травня ц.р.) про скасування квотування експорту пшениці та ячменю.

Документ оприлюднено сьогодні на урядовому порталі.

Зазначається, що постанова набирає чинності з дня публікації.

Нагадаємо, квоти було введено 4 жовтня 2010 року на експорт пшениці та сумішей пшениці та жита (меслін), полби – обсягом 0,5 млн. тонн; кукурудзи – 2 млн. тонн; ячменю – 0,2 млн. тонн; жита – 1 тис. тонн; гречки – 1 тис. тонн.

30 березня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити термін дії квот на експорт зернових до 1 липня цього року.

При цьому в березні ц.р. активно обговорювалася можливість заміни квотування експорту зерна митним збором.

Наприкінці квітня Кабмін скасував квоти на експорт кукурудзи.