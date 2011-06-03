На Київщині здійснюють ревізію овочесховищ

13:12, 03 червня 2011
Агро
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На Київщині здійснюється ревізія овочесховищ та їх підготовка до зберігання продукції нового врожаю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Як зазначив голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК, область збільшила площі посівів овочевих культур, однак сьогодні постає завдання не лише виростити урожай, а й зберегти його.

«Уже нині працюємо над реалізацією програми щодо будівництва та облаштування придорожніх ринків. Треба створити максимально комфортні умови для селянина, який одноосібно реалізує свою продукцію, а для покупця - отримувати цю продукцію без посередників», - зазначив голова КОДА.

За його словами, практика виїзних ринків у містах, селищах Київщини та Києві буде продовжуватися, «адже досвід виїзних ярмарків засвідчив, що це дієвий захід протидії спекулянтам, які нагрівають руки на посередницьких оборудках».

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