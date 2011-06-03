Управління землями держвласності візьме на себе Держземагентство, а не Держземфонд

Управління землями державної власності візьме на себе Державне агентство земельних ресурсів, а не Державний земельний фонд.

Про це повідомив сьогодні під час круглого столу в Києві в рамках виставки «Агро-2011» заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Ми прибрали із законопроекту спеціалізовану організацію - Державний земельний фонд. Він не відповідає вимогам Конституції. Тому Державного земельного фонду не буде», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

Він зазначив, що Держземагентство буде ініціювати внесення змін до указу Президента Віктора Януковича про стан державного агентства земельних ресурсів, і розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення буде покладено на державне агентство земельних ресурсів. М.КАЛЮЖНИЙ уточнив, що ця позиція узгоджена з Міністерством аграрної політики і продовольства України, Міністерством юстиції і Президентом.

При цьому М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що створення державного іпотечного банку зберігається, і на сьогодні готується законопроект про іпотечний банк.