Розмежування земель державної і комвласності планують завершити до 2015 року

Державне агентство земельних ресурсів (Держземагентство) планує завершити розмежування земель державної і комунальної власності до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу в Києві в рамках виставки "Агро-2011" заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, на сьогодні розроблено проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення процедури розмежування земель державної і комунальної власності. Даний законопроект розроблено і передано на узгодження до міністерств і відомств.

Як повідомив М.КАЛЮЖНИЙ, планується внести його на розгляд Верховної Ради у червні поточного року. «Останній термін розмежування земель державної і комунальної власності - 2015 рік. У 2015 році ми маємо завершити роботу з розмежування земель», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

Він відзначив, що якщо таку роботу не буде проведено, земля залишиться в державній власності.

М.КАЛЮЖНИЙ висловив сподівання, що даний законопроект буде прийнято восени поточного року. За його словами, для проведення розмежування земель за чинною на сьогодні процедурою необхідно 2,5 млрд. грн. «Після того, як законопроект буде прийнято, з 2,5 млрд. грн. нам необхідно буде 650 млн. грн. на завершення робіт з розмежування земель. Ми в чотири рази зменшуємо вартість робіт з розмежування земель», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.