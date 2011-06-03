Томенко: до сезону риболовлі Кабмін має вжити заходів щодо браконьєрства

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що з початком сезону риболовлі Кабінет міністрів має невідкладно вжити заходів для виконання закону про боротьбу з браконьєрством.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, у зв’язку з цим віце-спікер направив звернення прем’єр-міністру України та голові Державної митної служби з проханням невідкладно прийняти необхідні нормативні акти, які б сприяли ефективному впровадженню в дію закону стосовно посилення заходів у боротьбі з браконьєрством.

М.ТОМЕНКО, як один із авторів цього закону, наголосив, що норми, які вводяться даним законом, є давно очікуваними і стануть ефективними у боротьбі з браконьєрством та, зокрема, з незаконним виловом риби. Він нагадав, що на сьогоднішній день в Україні браконьєрами виловлюється 197 тис. тонн риби щорічно, що практично дорівнює промисловому вилову риби. Тому, на переконання М.ТОМЕНКА, зважаючи на розпал сезону риболовлі та скорий початок сезону полювання в Україні, Кабінет міністрів повинен невідкладно вжити заходів до виконання новоприйнятого закону та прийняти необхідні нормативні акти, які б сприяли його ефективному впровадженню.

Як повідомлялося, 12 травня 2011 року Верховна Ради ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством). 2 червня цей закон було підписано Президентом України.

Законом забороняється виготовлення, збут і застосування браконьєрських знарядь (отруйних принад, колючих, давлючих та капканоподібних знарядь лову, електроловильних систем (електровудок), вибухових речовин, пташиного клею та монониткових (волосінних) сіток (крім промислового рибальства). Окрім того, законом вводиться заборона на ввезення в Україну капканів, монониткових (волосінних) сіток і електровудок, які використовуються виключно з браконьєрською метою).