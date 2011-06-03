Путін: Рф не зніме заборону на ввезення овочів з ЄС до визначення джерела «цієї зарази»

Росія не має наміру відміняти заборону на ввезення овочів з ЄС до визначення джерела «цієї зарази».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав у Сочі.

Зокрема, він зазначив, що влада Росії також не задоволена тим, що була змушена заборонити ввезення овочевої продукції з ЄС.

«Нам самим це не подобається, адже зараз не осінь, коли в нас своєї продукції досить, зараз тільки початок літа, і ми в принципі зацікавлені в надходженні цієї продукції», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що представники Єврокомісії зараз говорять про те, що таке рішення Росії суперечить духу СОТ.

«Я, відверто кажучи, не знаю, якому духу це суперечить, але огірки, після вживання яких люди вмирають, – вони справді погано «пахнуть». Ми чекаємо, щоб наші партнери нам хоча б назвуть джерело цієї зарази. Вони самі не можуть зрозуміти і розібратися, що там відбувається. Ми не можемо заради якогось духу труїти наших людей, адже там люди вмирають від вживання цієї продукції», - заявив російський прем`єр.

«Я, звичайно, перевірю обгрунтованість цього рішення наших санітарних служб, але все-таки ми чекатимемо відповідної інформації від наших колег з Єврокомісії», - підкреслив В.ПУТІН.

Як повідомлялося, через спалах кишкової інфекції в Європі загинули майже два десятки чоловік.

2 червня голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО ввів тимчасову заборону на ввезення в Росію свіжих овочів з усіх держав Євросоюзу.

Після цього Європейська комісія зажадала від Росії скасувати заборону на імпорт овочів з ЄС, вважаючи запроваджені заходи непропорційними.

Комісар ЄС з питань охорони здоров`я і споживчої політики Джон ДАЛЛІ надіслав російській владі листа, в якому висловив протест щодо введеної заборони.

«Комісія висловила своє занепокоєння цим рішенням, значивши, що останні результати досліджень проб огірків, проведені компетентними органами в Іспанії і Німеччині, продемонстрували, що огірки не були відповідальні за спалах кишкових захворювань у Німеччині», - наголошується в повідомленні.

Крім того, комісар ЄС звернув увагу на те, що спалах захворювань торкнувся здебільшого одного району – півночі Німеччини, і нагадав, що Єврокомісія зняла попередження щодо іспанських огірків.

Також Єврокомісія пообіцяла повідомляти своїх торгових партнерів, включаючи Росію, про подальший перебіг подій.