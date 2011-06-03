Держветфітослужба запевняє - овочі не подорожчують через посилення контролю їх ввезення

Посилення контролю за імпортом овочів не призведе до зростання цін на них.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

«Подорожчання овочів і фруктів через розширений контроль не відбудеться. Держветфітослужба, запроваджуючи поглиблений контроль, здійснює його за власні кошти регіональних лабораторій. Імпортерам продуктів додатковими витратами це не загрожує», - заявляють у відомстві, спростовувавши інформацію окремих ЗМІ про те, що додаткові витрати, пов`язані з перевірками, призведуть до подорожчання овочів і фруктів.

У прес-службі зазначили, що додаткові перевірки на кишкову інфекцію на кордонах застосовуватимуться до всіх видів харчової продукції й фабрикатів. Більше продукції проходитиме через розширений контроль, особливо з територій, де зафіксовані захворювання людей. «Продукти перевірятимуть не лише за органолептичними показниками, але й на кишкові палички», – зазначив голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК.

Нагадаємо, в Німеччині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, викликаної ентерогеморагічною кишковою паличкою. За деякими даними, джерелом інфекції можуть бути салатні огірки. Випадки захворювання спостерігаються також у Швеції, Данії, Голландії, Великобританії.

У зв`язку з цим Україна посилила контроль за імпортом овочів із Європейського Союзу.