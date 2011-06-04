Завтра короткочасні дощі та грози очікуються лише у Карпатах, Криму і Приазов'ї

Завтра в Україні без опадів, лише у карпатському регіоні, Криму та Приазов`ї очікуються окремі короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-20°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 30°, на високогір`ї Карпат та в горах Криму 15-20°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у неділю опади не очікуються, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 10-15°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-23°, у Дніпрі біля Києва 22°.