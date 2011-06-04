У Маріуполі виявили 5 нових випадків захворювання на холеру

У Маріуполі Донецької області станом на 4 червня зареєстровано 5 нових випадків захворювання на холеру, зокрема, в 1 дитини.

Про це повідомляють на офіційному сайті Донецької санітарно-епідеміологічної служби.

У повідомленні наголошують, що всіх їх лікують у холерному госпіталі, відзначається позитивна динаміка клінічного стану.

«Таким чином, у Маріуполі всього зареєстровано 13 випадків захворювання на холеру, підтверджених лабораторно, в т.ч. 12 – дорослих, 1 дитина. Хворі продовжують лікування в холерному госпіталі, стан здоров`я стабільний», - зазначають у санітарно-епідеміологічній службі.

За даними епідеміологічного розслідування зараження хворих відбулося переважно під час обробки свіжовиловленої риби у місцях несанкціонованого скиду стічних вод у неканалізованій частині Маріуполя або під час споживання виготовлених з неї страв вдома в умовах порушень санітарно-гігієнічних вимог та технології приготування.

Зазначають, що локалізація вогнища холери триває. На місці продовжує працювати комісія МОЗ України, обласних органів охорони здоров`я та санепідслужби.