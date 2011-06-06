Фахівці Митного союзу розпочали інспекцію українських підприємств

Фахівці Митного союзу розпочали інспекцію українських м`ясомолочних підприємств на предмет постачань продукції в країни Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК.

«В Україні розпочала роботу інспекція Митного союзу», - сказав він.

Інспектори працюватимуть протягом 14 днів і мають намір проінспектувати 32 українських підприємства на предмет експорту м`ясомолочної продукції на територію країн Митного союзу.

І.БІСЮК висловив сподівання, що за підсумками інспекції перелік підприємств, які матимуть дозвіл на постачання своєї продукції в країни МС, істотно збільшиться. Він зазначив, що сьогодні 63 українські підприємства мають право доступу на ці ринки, зокрема щодо м`ясної продукції, молочної продукції, кормів і преміксів.

Нагадаємо, в Митний союз входять Росія, Казахстан і Білорусь.