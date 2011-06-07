У Росії площа пожеж порівняно з минулим роком збільшилася майже в тричі

Москва. У Росії площа пожеж порівняно з минулим роком збільшилася майже тричі.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії.

«Всього з початку пожеженебезпечного періоду 2011 року на території Російської Федерації виникло 11 тис. 61 вогнище природних пожеж (порівняно з аналогічним періодом минулого року – 11 тис. 13 вогнищ, зменшення в 1,004 раза) на загальній площі 617 тис. 766,29 га (порівняно з аналогічним періодом минулого року – 214 508,71 га, збільшення в 2,88 раза)», - йдеться в повідомленні.

Найбільш складна ситуація з пожежами складається на території Республіки Саха (Якутія), Хабаровського й Красноярського країв, Іркутської області. Причина виникнення - тепла погода, важкодоступні території.

За добу на території РФ виникло 164 вогнища на площі 15 тис. 982,11 га, погашено 167 вогнищ на площі 14 тис. 308,71 га. З урахуванням раніше виниклих пожеж продовжує діяти 182 вогнища (зокрема 11 великих), площа активного горіння – 270,9 га, локалізовано – 36 тис. 760,2 га.