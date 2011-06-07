Аграрії засіяли яровими 7,6 млн. га - Мінагропрод

В Україні станом на 6 червня ярові зернові і зернобобові культури посіяні на площі 7,6 млн. га, що становить 101% до прогнозу і на 136 тис. га більше за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляють, що кукурудзи на зерно посіяли на площі 3,4 млн. га (108% прогнозу), що майже на 700 тис. га більше 2010 року. Просо посіяли на 149 тис. га (105%), що на 48 тис. га більше попереднього року. Гречку посіяли на 291 тис. га (93%), що на 81 тис. га більше, ніж на цю дату в минулому році.

Цукрові буряки посіяли на площі 548 тис. га (99%), що на 63 тис. га більше проти минулого року. Соняшник посіяли на площі 3,9 млн. га (110%). Сою посіяли на 1,1 млн. га (97%), що на 139 тис. га більше, ніж минулого року.

Овочеві культури посіяли на площі 544 тис. га (103% від прогнозу). Картопля посаджена на площі 1,4 млн. га (100%).

В даний час, з урахуванням фітосанітарної ситуації в кожному регіоні, здійснюється комплекс заходів по захисту посівів сільськогосподарських культур від бур`янів, хвороб і шкідників. Всього господарства провели захист посівів на площі 27,2 млн. га. Забезпеченість засобами захисту рослин складає 95% від потреби.