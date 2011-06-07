У Криму в травні найбільше подорожчали картопля і коренеплоди

В Автономній Республіці Крим у травні 2011 р., в порівнянні з попереднім місяцем, найбільше подорожчали картопля і коренеплоди, подешевшали - яйця, тваринні жири та капуста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, в Криму в травні 2011 р. серед продовольчих товарів найбільше зростання цін зафіксоване на картоплю - на 18,3%. Ціни на коренеплоди, цибулю та гриби зросли на 13,9%, цитрусові - на 12%, яблука - 11,4%, сіль, прянощі та кулінарні трави - 5,4%.

М`ясо птиці подорожчало на 4,7%, безалкогольні напої - на 4,3%, бакалійні товари, десерти - на 3,5%.

Крім того, на 2,9-1% стали дорожчими макаронні вироби, цукор, консервовані та перероблені овочі і риба, м`ясо свинини, какао, кава, морепродукти, морозиво, хліб, шоколад.

Водночас, зафіксовано зниження цін на яйця - на 27,7%, харчові тваринні жири - 7,6%, капусту - 7,2%, вершкове масло - 4,0%, молоко - 2,9%, сир - 2 , 4%, свіжу, охолоджену і заморожену рибу - 1,7%, кисломолочну продукцію - на 0,5%.

Загалом в Криму за травень 2011 р., в порівнянні з попереднім місяцем, продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,8%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, у тому числі алкогольні напої подорожчали на 2%, тютюнові вироби - на 0,5%.

Зростання цін на транспорт в травні 2011 р. в цілому склало 7,4% за рахунок підвищення вартості проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті - на 15,5%, палива і мастил - 3,6%, вартості велосипедів і автомобілів - на 2,8 % і 1,8% відповідно.

На 2,6% зросли тарифи на зв`язок, в тому числі телефонні та телефаксові послуги - на 2,8%.

Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 1,2%, це пов`язано із зростанням цін на послуги тимчасового проживання - на 3,1%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Автономній Республіці Крим у травні 2011 р., в порівнянні з попереднім місяцем, склав 101,6%, з початку року -109%.