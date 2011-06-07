Тернопільщина готова забезпечити гречкою з майбутнього врожаю ще дві області

Тернопільська область готова забезпечити гречкою з майбутнього врожаю ще дві області. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН. «Ми збільшили посівні площі гречки майже утричі. Загалом розраховуємо намолотити 10 тис. т гречки, тоді як потреби області складають 3 тис. т. Відповідно, ми повністю забезпечимо гречкою ще дві області, які не мають досвіду посіву цієї культури, і де немає умов для її вирощування», – сказав В.ХОПТЯН.

За його даними, в області завершується посів гречки. Наразі нею засіяно 16 із запланованих 18 тис. га.

Як уже повідомляв УНІАН, у 2010 році в області з площі 8,2 тис. га було намолочено 6,5 тис. т гречки за середньої врожайності 7,9 ц/га.