У Маріуполі вже у 15 осіб підтверджено захворювання на холеру

7 червня у Маріуполі Донецької області було зареєстровано ще один випадок захворювання людини на холеру.

Як повідомляє прес-служба МНС, сьогодні в інфекційному відділенні міської лікарні № 4 всього підтверджено захворювання 15 осіб на холеру.

Перебіг захворювання – середнього ступеню важкості.

Фахівці міської СЕС проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, здійснюють активне виявлення хворих на гострі кишкові інфекції та розлади шлунку.