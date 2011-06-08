У Маріуполі вже у 15 осіб підтверджено захворювання на холеру
08:40, 08 червня 2011Агро
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7 червня у Маріуполі Донецької області було зареєстровано ще один випадок захворювання людини на холеру.
Як повідомляє прес-служба МНС, сьогодні в інфекційному відділенні міської лікарні № 4 всього підтверджено захворювання 15 осіб на холеру.
Перебіг захворювання – середнього ступеню важкості.
Фахівці міської СЕС проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, здійснюють активне виявлення хворих на гострі кишкові інфекції та розлади шлунку.
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