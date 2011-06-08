На Чернігівщині створять найбільший в Україні національний природний парк

Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Чернігівській області працює над створенням національного природного парку "Подесіння" на території 5 районів області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам за підсумками наради в управлінні повідомила керівник його прес-служби Наталія РАДЧЕНКО.

За її інформацією, триває підготовча діяльність, розробляються картографічні матеріали із зазначенням меж парку. Робота науковців Національного екологічного центру України щодо створення на території заплави Десни національного природного парку підтримана органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівської області. Зокрема, вже є попереднє погодження обласної ради.

Очікується, що парк "Подесіння" матиме орієнтовну площу 403 тис. га і буде найбільшим в Україні.

Створити парк передбачається на території всієї заплави Десни у межах Чернігівської (Менський, Сосницький, Чернігівський, Куликівський і Борзнянський райони) та Київської областей.

Н.РАДЧЕНКО підкреслила, що створення парку буде тривалим у часі і завершиться, швидше за все, наступного року. "За рік не встигнемо. Це дуже велика робота", - сказала вона.

На думку фахівців, ще один національний природний парк буде значним кроком у здійсненні національної політики у сфері охорони дикої флори та фауни, природних середовищ існування, збереження унікального водогосподарського значення річки Десна. Адже саме Десна є головною водною артерією лівобережного Полісся, найбільшою лівобережною притокою Дніпра. Протяжність Десни в Україні - 591 км. У безпосередній близькості від заплави річки у Чернігівській області розташовані національні природні парки "Мезинський" (31 тис. га), "Деснянсько-Старогутський" (16 тис. га.) та регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський" (майже 79 тис. га).

За кількістю заповідних об’єктів Чернігівська область посідає перше місце в Україні. Природно-заповідний фонд Чернігівщини нараховує 656 об’єктів загальною площею 253,2 тис. га, що становить 7,6% площі області (відповідно, середній відсоток заповідності по Україні – 5,3%).

Природні парки охороняються як національне надбання, щодо яких встановлено особливий режим охорони, відтворення та використання.