Групи СКМ і Смарт створили аграрний холдинг HarvEast

Групи СКМ і «Смарт-Холдинг» створили аграрний холдинг HarvEast.

Як повідомляють компанії у спільному прес-релізі, переданому агентству УНІАН, холдинг HarvEast створений на базі сільськогосподарських активів ММК ім. Ілліча. Для управління холдингом акціонери створили однойменну керуючу компанію - HarvEast, якій передадуть права зі стратегічного та операційного управління холдингом.

В управління холдингу HarvEast передадуть сільськогосподарські активи ММК ім. Ілліча: оброблювані землі загальною площею більше 200 тис. га; велику рогату худобу, свинарські ферми; інші профільні активи (виробництво комбікормів, насінне рослинництво). Географічно перераховані активи розташовані переважно в Донецькій області, а також - у Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та в АР Крим.

Відповідно до прес-релізу, формування холдингу - передача йому із структури "Метінвесту" сільськогосподарських активів, затвердження стратегії розвитку і формування команди - завершиться в 2012 році. На етапі формування холдингу виконувати обов`язки керівника буде фінансовий директор холдингу HarvEast Дмитро Кушнір.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест Холдинг, ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, Сьогодні Мультимедіа, ТРК Україна, ЕСТА Холдинг, Український Рітейл, машинобудівний холдинг «Гірські машини» та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.

"Смарт-холдинг" - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), в нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів ("Смарт- Нерудпром "), в суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці ("Верес"), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу" є Вадим Новинський.