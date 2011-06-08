На Прикарпатті в травні найбільше подорожчали овочі, фрукти та цукор

На Прикарпатті в травні найбільше подорожчали овочі, фрукти, цукор, подешевшали яйця, тваринні жири, молочна продукція.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Згідно з наданою інформацією, на споживчому ринку Івано-Франківської області в травні 2011 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,4%. Зокрема, подорожчали овочі, фрукти, цукор, маргарин, безалкогольні напої - на 3,7-1,3%. На 0,8-0,3% зросли в ціні м`ясо птиці, хліб і хлібопродукти, консервоване молоко, риба та продукти з риби.

Водночас, суттєво (на 18,7%) подешевшали яйця. На 5,0-1,1% знизилися ціни на тваринні жири, молоко, сири, масло; на 0,9-0,5% - на сметану, яловичину, кисломолочну продукцію.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 1,9%, в т.ч. плата населення за гарячу воду та опалення (відповідно до фактичних витрат) - на 17,3%. Водночас, підвищилася плата за каналізацію (на 5,0%), водопостачання (на 2,7%), скраплений газ (на 1,0%).

Зростання цін у сфері транспорту на 4,5% зумовлене, в першу чергу, збільшенням вартості послуг автодорожнього пасажирського транспорту - на 8,2%. Крім того, зросли ціни на паливо і масла (на 2,5%), інші послуги, пов`язані з обслуговуванням власних транспортних засобів (на 2,0%).

Приріст споживчих цін у сфері зв`язку склав 2,3%, в т.ч. абонентна плата за користування телефоном підвищилася на 13,6%. Разом з тим, на 1,6% подешевшало телефонні та телефаксові обладнання.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 0,6% зумовлено подорожчанням на 10,1% послуг санаторно-курортних установ.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківській області в травні 2011 р. індекс споживчих цін склав 100,4%, з початку року - 104,6%.