Пономаренко став новим головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України

14:51, 08 червня 2011
Агро
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія РИЖЕНКА з посади Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолія ПОНОМАРЕНКА.

До цього призначення А.ПОНОМАРЕНКО очолював Київську міську СЕС.

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