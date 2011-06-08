Пономаренко став новим головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України
14:51, 08 червня 2011Агро
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія РИЖЕНКА з посади Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.
Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолія ПОНОМАРЕНКА.
До цього призначення А.ПОНОМАРЕНКО очолював Київську міську СЕС.
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