ЄК виділить 210 млн.євро для компенсації фермерам збитків через кишкову паличку E. coli

Єврокомісія виділить 210 млн євро для компенсації фермерам збитків, завданих кишковою паличкою E. coli.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив вчора на прес-конференції комісар ЄС із питань сільського господарства і сільського розвитку Дачіан ЧІОЛОШ.

«Загалом, негайно ми будемо мати бюджет у 210 млн євро. Це дозволить нам відповісти на прохання щодо компенсації за період із 26 травня по 30 червня. Після чого ми подивимося, що ми маємо», - сказав комісар.

Д.ЧІОЛОШ також повідомив, що ухвалив рішення збільшити рівень компенсації збитків фермерам до 50% від базової ціни.

При цьому, відшкодування збитків буде здійснюватися фермерам, що виробляють огірки, помідори, салат, кабачки і перець, незалежно від того, чи є вони членами фермерських організацій, чи ні.

Комісар ЄС також зазначив, що фермери, які перебувають у різних фермерських організаціях, мають доступ до інших механізмів компенсацій, які дозволять їм, в цілому, отримати компенсацію до 70% втрат.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Європейської фермерської групи COPA-COGECA, невизначеність із джерелом поширення палички E. сoli «обходиться» європейським фермерам у 417 млн євро щотижнево.

При цьому, ряд країн, зокрема Іспанія, вимагають забезпечити виплату 100% компенсації збитків фермерам.

Європейські фермери, які виробляють овочі, постраждали в результаті введення низкою країн повної або часткової заборони на імпорт овочів через спалах кишкових захворювань у Німеччині, викликаних паличкою E. сoli.

Станом на сьогодні від інфекції загинуло щонайменше 25 осіб.