На Тернопільщині від сказу померли дві корови

У Тернопільській області від сказу померли дві корови.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, падіж двох корів було зафіксовано 23 травня в селі Сапанів Кременецького району.

Оскільки були ознаки захворювання на сказ, місцева районна ветеринарна служба направила голови корів на експертизу в Тернопіль до Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, туші ж корів було спалено.

За даними центру пропаганди, 8 червня захворювання даних корів на сказ було підтверджено в ході лабораторного дослідження, про що складено відповідні акти.

Відтак під час засідання районної надзвичайної протиепідемічної комісії прийнято ряд заходів карантинного та превентивного характеру. Наразі ситуація класифікується як надзвичайна природного характеру об’єктового рівня.

Районна ветеринарна служба вживає заходів щодо недопущення розповсюдження інфекції.