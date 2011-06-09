Влада Німеччини повідомила про нові випадки загибелі від кишкової інфекції

У Німеччині зафіксовано ще два випадки загибелі від гострої кишкової інфекції, повідомило агентство CNN в середу, 8 червня. Таким чином, загальне число загиблих у ФРН досягло 24 осіб, ще один смертельний випадок було зафіксовано у Швеції.

Спалах гострої кишкової інфекції виник у Німеччині на початку травня. Вдалося встановити, що епідемію спричинив високопатогенний штам ентерогеморрагічної кишкової палички (ЕГКП).

Джерело зараження ЕГКП досі не виявлене. Спочатку джерелом зараження визнали огірки з Іспанії, проте ця інформація не підтвердилася, нагадує Лента.ру. Пізніше було висунуто припущення, що кишкова паличка містилася в сої, вирощеній на одній з німецьких ферм, проте і цю версію було визнано безпідставною.

Через спалах кишкової інфекції європейські виробники сільгосппродукції, в першу чергу з Іспанії, зазнали багатомільйонних збитків. Деякі країни ввели заборону на імпорт свіжих овочів з Іспанії і Німеччини, а Росія з 2 червня заборонила ввезення овочів з усіх країн Євросоюзу. Крім того, різко знизився попит на овочі і в самій Європі.

Євросоюз 8 червня оголосив про готовність виділити 210 мільйонів євро на виплати компенсацій виробникам сільгосппродукції, які зазнають збитків через епідемію. Проте остаточний розмір компенсації країни ЄС ще мають погодити. Тільки Іспанія оцінює втрати своїх виробників сільгосппродукції в 400 мільйонів євро. Фермери з Бельгії, Франції, Нідерландів і Німеччини також заявляють про багатомільйонні збитки.