На Житомирщині заборонено відвідувати ліси

На Житомирщині тимчасово заборонено відвідувати ліси у зв’язку з надзвичайно високим рівнем пожежної небезпеки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

„Лісівники Житомирщини попереджають: відвідувати лісові масиви тимчасово заборонено. Таке рішення прийнято у зв’язку з надзвичайно високим рівнем пожежної небезпеки”, - підкреслюється у повідомленні.

Відтак у регіоні тимчасово та категорично заборонено в’їжджати до лісу автотранспортом, розводити багаття, курити.

Загалом, за інформацією Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства, станом на 9 червня цього року у державному лісовому фонді області за останні кілька тижнів сталося 27 пожеж на загальній площі майже 35 гектарів, що є надзвичайно небезпечним показником. Усі вони виникли внаслідок необережного поводження населення з вогнем.

Лісівники наголошують, що обмеження на відвідування лісів є вимушеним та тимчасовим. Вони також звернулися до мешканців області з проханням дотримуватись правил протипожежної безпеки, а для відпочинку обирати місця більш безпечні – поблизу річок та озер.

На думку лісівників регіону, це сприятиме збереженню лісів від пожеж, а відпочити у них можна буде у більш сприятливий час.