Нормативну вартість сільгоспземель підвищать на 70% - до 19,5 тис. грн. за гектар

Нормативна вартість сільськогосподарських земель в Україні буде підвищена на 70% - до 19,5 тис. грн. за гектар.

Про це повідомив сьогодні перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ у ході відеоконференції з регіонами з питань ринку землі.

«Закінчено розробку постанови Кабінету міністрів України, якою буде приблизно на 70% підвищено вартість одного гектара сільгоспземель», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

За його словами, на сьогодні ця вартість становить у середньому по Україні 11,3 тис. грн. за 1 га, а після підвищення становитиме 19,5 тис. грн. за 1 га.

На думку заступника міністра, це приведе до важливих позитивних змін для власників землі. Зокрема, дозволить підвищити орендну плату за землю, яка розраховується на основі нормативної оцінки вартості землі.

За словами М.БЕЗУГЛОГО, це дозволить в 1,7 разу збільшити орендну плату, і вона з середньої по Україні вартості у 312 грн. за 1 га підвищиться до 550-600 грн. за 1 га. Таким чином, збільшаться доходи власників землі і зростуть надходження у сільські громади за рахунок плати прибуткового податку від більшої орендної плати.

Також, на думку М.БЕЗУГЛОГО, це сприятиме формуванню більш справедливої ринкової ціни на землю.

Нагадаємо, раніше Державне агентство земельних ресурсів України розраховувало на введення збільшеної удвічі нормативної грошової оцінки землі максимум з 1 червня 2012 року.

За даними Держземагентства, на сьогодні нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення становить 11,9 тис. грн. за гектар ріллі, орендна плата за 1 га ріллі – близько 300 грн. При цьому в Європі 1 га сільськогосподарської землі оцінюється в 2-3 тис. євро (у країнах Євросоюзу - близько 5 тис. євро), а орендна плата за 1 га землі становить близько 300 євро.