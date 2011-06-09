У Тернопільській області продажі агропродуктів на ринках збільшились на 10,7%

У Тернопільській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках у січні-травні 2011 року порівняно з січнем-травнем 2010 року збільшились на 10,7%, при цьому ціни зросли на 13,2%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 4,3%, їхній продаж збільшився на 10,5%. Продаж продуктів рослинництва збільшився на 11,9% при зростанні цін на 34,1%.

Хлібні вироби у січні-травні подорожчали на 46,4%, їх продажі зменшилися на 19,2%. Овочі подорожчали на 31,6%, їх продажі збільшились на 40,3%. Зокрема свіжа капуста подорожчала на 46,8%, її продажі збільшились на 87,9%, часник – на 44,7%, об’єми продаж не змінилися, цибуля – на 22,1% (+39,1%), буряк – на 25,2% (+15,7%), морква –на 11,2% (+71,5%).

Фрукти та ягоди в області за січень-травень подорожчали на 30,7%, їх продали на 20,6% більше порівняно з січнем-травнем минулого року.

Цукор подорожчав на 6%, продажі впали на 20,2%, олія – на 47% при зменшенні продажів на 13,5%.

М’ясопродукти подорожчали на 0,2%, їх продажі збільшилися на 11%.

Молокопродукти зросли в ціні на 19,6%, їх продаж збільшився на 11,6%. Зокрема молоко подорожчало на 15,9% при збільшенні продаж на 12,2%, масло – на 23,6% (+16,1%), сир кисломолочний – на 13,9% (-1,9%), сметана – на 13,8% (-7,1%).

Яйця подешевшали на 7,9%, при цьому зафіксовано спад їх продаж на 25,5%.