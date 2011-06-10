Аграрний комітет ВР рекомендує ухвалити законопроект про Державний земельний кадастр

Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин Верховної Ради України рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні і в цілому законопроект про Державний земельний кадастр. Про це йдеться у повідомленні інформаційного управління ВР, опублікованому на парламентському сайті.

Законопроектом (реєстр. №8077), зокрема, пропонується встановити, що аналіз поданої документації і внесення усіх відомостей про земельну ділянку здійснюються виключно районними (міськими) територіальними органами центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів.

Законопроект містить також положення про механізм врегулювання порядку обміну інформацією між Державним земельним кадастром і Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Зокрема, передбачається, що інформація про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовану земельну ділянку разом з його кадастровим планом в електронному (цифровому) вигляді надходить до органу, який здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Останній, у свою чергу, направляє до Державного земельного кадастру інформацію про те, що право на земельну ділянку зареєстроване за певною особою. Передбачається також, що органи ведення кадастру надаватимуть органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними своїх повноважень у сфері земельних відносин.

Наголошується, що під час підготовки законопроекту до другого читання в комітеті опрацьовано понад 200 поправок. Члени комітету, зокрема, погодилися з пропозицією народного депутата Романа ТКАЧА вилучити з тексту законопроекту положення, відповідно до якого планувалося встановити, що до 1 січня 2020 року ведення Державного земельного кадастру в місті Києві повинно здійснюватися виконавчим органом Київської міської ради.