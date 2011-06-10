У Нідерландах у паростках буряка виявлено новий різновид бактерії E.coli
10:16, 10 червня 2011Агро
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У Нідерландах у паростках буряка виявлено новий різновид бактерії E.coli, котра, як показали результати лабораторних аналізів, є менш небезпечною.
У зв`язку з цим влада Нідерландів відкликала свою продукцію з трьох країн, повідомляє радіо «Свобода».
За інформацією представників Міністерства охорони здоров`я Німеччини, кількість померлих внаслідок інфікування бактерією E.coli зросло до 29. У четвер ще троє людей померло від кишкового захворювання, викликаного зараженням смертоносною бактерією.
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