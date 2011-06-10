Сорочинський ярмарок цього року відбудеться 16 - 21 серпня

Національний Сорочинський ярмарок цього року традиційно проходитиме в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області з 16 по 21 серпня.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба генерального розпорядника ТОВ «Сорочинський ярмарок».

Офіційне відкриття ярмарку заплановане на 17 серпня.

«Цього року Україна відзначатиме 20 років своєї Незалежності і 15 років Конституції, а країни близького зарубіжжя – 20 років СНД. Тому і гостей чекаємо значно більше, і програма буде доповнена виступами художніх колективів з країн, які входять у це міждержавне утворення», йдеться в повідомленні прес-служби.