Агрохолдинг HarvEast через 2-3 роки може стати найбільшим в Україні - експерти

Експерти не виключають, що агрохолдинг Ріната АХМЕТОВА і Вадима НОВИНСЬКОГО через 2-3 роки може стати найбільшим в Україні.

Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного інститутом Горшеніна щодо створення групою СКМ Р.АХМЕТОВА і групою «Смарт-Холдинг» В.НОВИНСЬКОГО на базі сільськогосподарських активів Маріупольського металургійного комбінату (ММК) ім. Ілліча сільськогосподарського холдингу Група HarvEast із земельним банком понад 200 тис. га.

Голова інвестиційно-банківського напрямку ГІК Phoenix Capital Володимир НОСОВ повідомив, що агроактиви, які складатимуть основу агрохолдингу HarvEast, дісталися партнерам (СКМ і «Смарт-Холдинг») «на додаток» до ММК ім. Ілліча і є абсолютно непрофільним активом для металургійного бізнесу. «Цей агрохолдинг уже існував багато років у складі ММК ім. Ілліча практично в тому ж вигляді, що й зараз (йдеться про компанію «Ілліч-арго»)», - сказав він. При цьому В.НОСОВ підкреслив, що поки в Україні процеси консолідації аграрного бізнесу далекі від завершення, і поява нового великого гравця навряд чи ослабить конкурентні позиції інших виробників. «Якийсь помітний вплив на ринок можна очікувати лише через декілька років, коли будуть реалізовані стратегічні рішення, спрямовані на інтенсивний розвиток найбільш перспективних напрямків, або зроблені подальші придбання», - сказав В.НОСОВ.

Віце-президент інвестиційно-банківського департаменту Dragon Capital Юрій АСТАХОВ зазначив, що український агросектор є одним із найбільш інвестиційно-привабливих із погляду інвестування й очікуваної прибутковості в Україні. За його словами, на ринку вже присутні гравці аналогічного масштабу, проте «сам ринок ще не дійшов до стадії консолідації, тому переділу ринку найближчим часом очікувати не варто». Водночас, на думку Ю.АСТАХОВА, слід очікувати активний розвиток бізнесу власниками. «У акціонерів Групи HarvEast є якісний фінансовий і управлінський ресурс, щоб успішно реалізувати стратегію зростання капіталізації бізнесу», - додав він.

На думку генерального директора компанії European Capital Management Вадима БРАЇЛОВСЬКОГО, Група HarvEast може увійти до п`ятірки найбільших агрохолдингів України. «З придбанням компаній «Дакор» і «Райз» земельний банк агрохолдингу Uklandfarming Олега БАХМАТЮКА перевищив 436 тис. га і відповідно став лідером, другим після нього йде агрохолдинг Стівена ДЖЕННІНГСА з «Ренесанс Груп», земельний банк якого становить понад 330 тис. га, третє місце займає «МХП» Юрія КОСЮКА, який наростив земельний банк до 280 тис. га, четверте місце належить новоствореному агрохолдингу Група HarvEast із земельним банком близько 225 тис. га», - заявив В. БРАЇЛОВСЬКИЙ. При цьому експерт прогнозує, що «за 2-3 роки з урахуванням капіталу групи СКМ земельний банк Групи HarvEast може зрости до 500 тис. га».

Як повідомляв УНІАН, Група СКМ і Група «Смарт-Холдинг» створили аграрний холдинг HarvEast. Холдинг створено на базі сільськогосподарських активів ММК ім. Ілліча. Для управління холдингом акціонерами створена однойменна управляюча компанія – HarvEast, якій будуть передані права зі стратегічного й операційного управління холдингом.

В управління холдингу HarvEast будуть передані сільськогосподарські активи ММК ім. Ілліча: оброблювані землі загальною площею понад 200 тис. га; велика рогата худоба, свинарські ферми; інші профільні активи (виробництво комбікормів, насіннєве рослинництво). Географічно перераховані активи розташовані переважно в Донецькій області, а також - у Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях і в АР Крим.

Формування холдингу - передача йому зі структури "Метінвесту" сільськогосподарських активів, затвердження стратегії розвитку та формування команди - завершиться в 2012 році. На етапі формування холдингу виконувати обов`язки керівника буде фінансовий директор холдингу HarvEast Дмитро СКОРНЯКОВ.