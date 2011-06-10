Уряд розраховує на хороший врожай і стабільні ціни на продукти - Азаров

Уряд сподівається на хороший врожай цього року, незважаючи на погодні умови, що ускладнилися, і стабільні ціни на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на виїзній нараді з питань розвитку сільського господарства.

«Ми розраховуємо на хороший врожай зернових, а, відповідно, і на стабільність цін на продукти харчування», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що, враховуючи умови, що ускладнилися через суху погоду, необхідно своєчасно проводити збиральну кампанію, щоб звести до мінімуму можливі втрати врожаю.

«Ви бачите, яка складна погодна ситуація склалася в деяких регіонах. Надзвичайно важливо організувати роботу зі збирання зернових злагоджено», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ заявив, що врожай зерна в Україні поточного року буде значно вищим за 45 млн. тонн.

Він відзначив, що точніший прогноз урожаю буде відомий після детального вивчення стану посівів озимих і ярових зернових культур.

У березні Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозувало врожай зерна в поточному році на рівні 42 млн. тонн.

У 2010 році в Україні господарствами усіх категорій було одержано 39,2 млн. тонн зерна у вазі після доробки. Порівняно з 2009 роком виробництво зерна зменшилося на 14,8%.