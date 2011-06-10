«Хліб Інвестбуд» завершив другий етап форвардних закупівель зерна

Компанія «Хліб Інвестбуд» завершила оформлення та фінансування другого етапу форвардних закупівель зерна до державного інтервенційного фонду.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, другий етап закупівлі передбачав виплату сільгоспвиробникам коштів у розмірі 20% від вартості законтрактованого врожаю.

Нагадується, що перший етап форвардної програми компанія здійснила з 18 березня по 29 квітня 2011 р. і уклала 1 168 форвардних контрактів на поставки 860 тис. тонн зернових на загальну суму понад 1,5 млрд. грн. із виплатою сільгоспвиробникам 50% від вартості законтрактованого врожаю в розмірі 750 млн. грн.

Прес-служба повідомляє, що 18 травня після отримання від Аграрного фонду наступного траншу коштів «Хліб Інвестбуд» почав виконання другого етапу форвардних закупівель. Компанією опрацьовано всі заявки на отримання другого траншу від 1 168 сільгоспвиробників, а також надані страховими організаціями акти огляду посівних площ.

Окрім цього, враховуючи клопотання сільгоспвиробників, які в числі останніх підписували форвардні контракти й повинні були отримати наступні 20% коштів не раніше другої декади червня, були проведені відповідні перевірки і з дотриманням чинного законодавства укладені з ними додаткові угоди. Завдяки цьому, зазначена категорія учасників форвардної програми теж отримала кошти в потрібний період підготовки до жнив.

У компанії зазначають, що за підсумками проведених у ході другого етапу форвардної програми перевірок встановлено, що в результаті об`єктивних обставин на окремих посівних площах очікується значно менший урожай, ніж передбачалося форвардними контрактами. Це стосується півтора десятка сільгосппідприємств із заявленим обсягом понад 7,5 тис. тонн, або менше 1% від загального обсягу форвардних угод. Виплата коштів цим підприємствам буде здійснена за результатами збору врожаю (третій етап форвардної програми).

Як повідомляв УНІАН, «Хліб Інвестбуд» у статусі єдиного виконавця проведе поставки зерна на умовах форвардних закупівель для Аграрного фонду, відповідна угода підписана 4 березня 2011 року. Угодою передбачено поставити Аграрному фонду пшениці м`якої 2-4 класу понад 786 тис. тонн, жита 1-3 класу – 99 тис. тонн і гречки – 10 тис. тонн. Ці культури будуть направлені на формування державного інтервенційного фонду. Закупівля проводитиметься за мінімальними інтервенційними цінами, які на сьогодні становлять на пшеницю, залежно від класу, від 1612 до 1792 грн./т, на жито – 1447-1582 грн./т, на гречку – 6750 грн./т.

11 березня компанія «Хліб Інвестбуд» почала форвардні закупівлі зерна у сільгоспвиробників для поставок зерна Аграрному фонду. Компанія планує за допомогою державних і залучених інвестиційних ресурсів купити на форвардних умовах понад 2 млн. тонн зернових.