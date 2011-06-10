Збитки польських виробників через паніку щодо бактерії E.Coli становлять понад 50 млн.дол.

Збитки польських виробників сільськогосподарської продукції через паніку, викликану випадками загибелі людей, інфікованих різновидом кишкової бактерії E.Coli, становлять вже понад 50 млн. доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр сільськогосподарської політики Польщі Марек САВІЦЬКИЙ на прес-конференції у Варшаві.

За його словами, спад попиту на польські продукти викликаний страхом споживачів захворіти на кишкову інфекцію щодня збільшує збитки виробників на понад 3 млн. доларів.

М.САВІЦЬКИЙ зазначив, що жодне із проведених досліджень не довело, що смертоносна бактерія міститься саме в овочах чи фруктах, поклавши провину за паніку на німецькі санітарні служби, котрі понад місяць не можуть знайти джерело зараження.

Міністр також повідомив, що Польща, яка з 2004 року входить в Євросоюз, теж звернулася до Єврокомісії із заявкою щодо відшкодування аграріям завданих збитків. Він нагадав, що ЄК зарезервувала на відшкодування 210 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, санітарна служби Польщі не виявила джерела інфікування бактерією E.Coli в країні, а усі зареєстровані випадки захворювань стосуються людей, які недавно приїхали з Німеччини.

За даними польських служб, джерело інфекції знаходиться на півночі Німеччині в районі міста Гамбург.

З початку травня, за даними польських ЗМІ, внаслідок інфікування бактерією E.Coli захворіли майже три тисячі людей, понад 700 з яких мали ускладнення, 29 померли.

Збитки європейських сільгоспвиробників перевищили 400 млн. евро.