Росія з 4 липня вводить спецмито на ввезення карамелі

Росія з 4 липня вводить спеціальне мито на карамель, що ввозиться на митну територію країни, терміном на 3 роки.

Відповідну постанову уряду РФ № 455 від 3 червня опубліковано в російських ЗМІ.

Розмір мита становить 294,1 дол. США за 1 тонну.

Дія спеціального мита не поширюється на ввезення карамелі, що походить з Республіки Білорусь та Республіки Казахстан, а також з країн, що розвиваються, користуються національною системою преференцій Російської Федерації, за винятком Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки.