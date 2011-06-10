Технічним обслуговуванням бюветів займатиметься «Київводоканал»

ПАТ «АК «Київводоканал» виграло тендер із надання послуг по технічному обслуговуванню бюветних комплексів столиці, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Київкомунсервіс».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Київводоканалу».

«Київводоканал» запропонував найкращі умови серед учасників тендеру. Відтепер фахівці «Київводоканалу», які по праву вважаються найкращими спеціалістами Києва з монтажу та ремонту насосної техніки, забезпечать її належне обслуговування, йдеться у повідомленні.

На підприємстві нагадують, що перший бювет, який того часу називався водозабірною колонкою, побудували одразу після аварії на Чорнобильскій АЕС. Тоді «Київводоканал» власним коштом побудував п’ять бюветів, які були підключені до артезіанських свердловин.

Незабаром з’явилася програма «Бювет», згідно з якою «Київводоканал» був визначений відповідальним за технічне обслуговування бюветів. При водоканалі була створена спеціальна структура – служба бюветів, яка мала у своєму складі необхідну кількість людей, техніку та устаткування потрібне для обслуговування бюветних комплексів.

До 2010 року усі бюветні комплекси на основі відповідних договорів з «Київводоканалом» передавалися на баланс комунальним службам того району, де вони знаходились.

З метою узагальнити усі роботи з технічного утримання та обслуговування бюветних комплексів у 2010 році було створено рішенням Київської міськдержадміністрації КП «Київкомунсервіс».

Станом на січень поточного року на баланс «Київкомунсервісу» з районів було передано 186 бюветів Києва. Водночас 85 з них були непрацюючими: 65 - через технічні несправності, а близько 20 – у зв’язку з приписами санстанцій по бакпоказниках.

На сьогодні заборгованість районів перед “Київводоканалом” за виконані раніше роботи на бюветних комплексах становить 2,38 млн. грн.