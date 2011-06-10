Україна вводить мито на експорт зерна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України про введення експортного мита на зерно.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Президента.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур”. Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно. "За підрахунками експертів, якщо цей закон набере чинності, то селяни в цінах, які склалися на даний момент, втратять, принаймні, 6 млрд. грн.", - заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.