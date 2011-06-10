Медведєв пожартував про овочі "невідомого походження" в меню на саміті РФ-ЄС

Президент Росії Дмитро Медведєв пожартував під час прес-конференції на саміті РФ-ЄС, відповідаючи на питання, які овочі входили до меню учасників зустрічі, передає РІА Новини.

Незадовго до саміту у відносинах РФ і ЄС вибухнув скандал у зв`язку з ембарго на постачання овочів із Європи через поширення у країнах ЄС небезпечної кишкової інфекції. "Так, ми їли овочі і вчора / під час неформальної вечері /, і сьогодні / на робочому сніданку /. У меню були помідори, причому різні. Звідки - не знаю, але поживемо-побачимо", - пожартував Д.Медведєв.

Як розповіла журналістам прес-секретар президента РФ Наталія Тімакова, напередодні під час неформальної вечері лідерів пропонувалося на вибір м`ясо або чорна тріска, а також салат з камчатського краба. У п`ятницю під час робочого сніданку лідерам подавали салат з п`яти видів помідорів.

Росія 2 червня ввела ембарго на ввезення в РФ сільськогосподарської продукції з усіх країн ЄС. Російська сторона обіцяє зняти заборону лише після того, як отримає всю інформацію про походження і поширення кишкової бактерії Е.coli. Європейські офіційні особи називають заборону невиправданою. Зокрема, голова Європейської ради Херман ван Ромпей в інтерв`ю РІА Новини в середу заявив, що "ембарго на постачання овочів з Європи невиправдане, неправомірне з наукової точки зору".

Заборона на постачання овочевої продукції з ЄС може негативно позначитися на переговорах щодо вступу Росії до СОТ - питанні, яке також повинне зайняти одне з ключових місць у порядку денному саміту. Один з європейських дипломатів в неофіційній бесіді з кореспондентом РІА Новини зізнався, що навколо вступу РФ до цієї організації зараз куди більше складнощів, ніж півроку тому. За його словами, це пов`язано, зокрема, з нинішньою "овочевою" кризою.