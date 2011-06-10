Президент підписав закон щодо відповідальності за шкоду від дефекту у продукції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 3390–VI «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, парламент 19 травня ухвалив закон «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції». Даний закон прийнято з метою врегулювати відносини у сфері відповідальності за шкоду, завдану потерпілому внаслідок дефекту у продукції, яка введена в обіг в Україні.

Відповідно до прикінцевих положень законопроекту, він набере чинності в разі його ухвалення та підписання Президентом України через три місяці з дня його опублікування.