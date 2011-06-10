Мінагропрод виступає за зниження експортних мит на зерно

Міністерство аграрної політики і продовольства України виступає за зниження експортних мит на зерно і внесення змін до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур».

Про це повідомив перший заступник міністра Микола БЕЗУГЛИЙ під час програми «Про головне» в ефірі НТКУ, повідомила УНІАН у прес-службі міністерства.

«Як державний орган виконавчої влади ми усвідомлюємо необхідність наповнення державного бюджету, зокрема, і за рахунок аграрного сектору. Але той розмір мит, який пропонується в цьому законі, - від 17 до 23 євро на тонну, - за нашими розрахунками, дуже великий. Ми б порадили народним депутатам розширити перелік культур, на які можна накласти мито, наприклад, включити в нього ріпак і сою, котрі також експортуються в значних обсягах, але при цьому знизити мито хоча б до 10 євро на тонну. Це буде той компроміс, на який ми готові сьогодні піти», - зазначив М.БЕЗУГЛИЙ.

За його словами, внесені до Податкового кодексу зміни, зокрема щодо скасування ПДВ не для виробників, а для зернотрейдерів, разом з введенням експортних мит на зернові може привести до зниження цін на внутрішньому ринку, що буде невигідно для виробників сільгосппродукції. «Цього року ми розраховували на рентабельність виробництва зернових культур на рівні 30-40%, що є достатньо хорошим показником. Але введення мит може знизити рентабельність 10-12%», - зазначив заступник міністра.

За словами М.БЕЗУГЛОГО, міністерством уже направлені офіційні листи з цього питання в ряд відомств.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України про введення експортного мита на зерно.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур”. Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до Президента України з проханням ветувати введення експортних мит на зерно.

"За підрахунками експертів, якщо цей закон набуде чинності, то селяни в цінах, які склалися на даний момент, втратять принаймні 6 млрд. грн.", - заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.