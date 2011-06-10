Експерти прогнозують у 2011 році зниження темпів зростання в тваринництві

Зниження рентабельності виробництва всіх видів м`яса, яке очікується в 2011 році у зв`язку з істотним подорожчанням кормової складової, призведе до зниження темпів зростання виробництва і подальший перерозподіл ринку.

Така інформація міститься в щорічному дослідженні УКАБ «Ведення аграрного бізнесу в Україні-2011», повідомила УНІАН прес-служба асоціації.

За попередніми даними, зростання виробництва м`яса в 2011 році складе 3-4%, тоді як роком раніше цей показник досягав 7%. «Згідно з нашими розрахунками, виробництво м`яса в 2011 році складе 1930 тис. тонн у забійній вазі, причому частка м`яса птиці зросте до 56%, а частка яловичини скоротиться до 12% від загального виробництва м`яса. У загальній структурі ринку незмінною залишиться лише частка свинини - 32% », - повідомляє директор агентства AgriSurvey, що є аналітичним підрозділом УКАБ, Тарас ГАГАЛЮК.

За словами Т.ГАГАЛЮКА, низький рівень платоспроможності на внутрішньому ринку і висока собівартість виробництва основних видів м`яса призведуть до того, що розвиток буде спостерігатися у великих вертикалізованих компаніях, частка яких продовжує збільшуватися в загальній структурі. Якщо ще кілька років тому подібні компанії були типові лише для птахівництва, то з 2008-2009 рр.. почалося активне формування агрохолдингів зі свинарським нахилом.