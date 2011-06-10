Податківці анулювали 140 ліцензій за реалізацію алкоголю і сигарет неповнолітнім

У січні-квітні поточного року Державною податковою адміністрацією України анульовано 140 ліцензій за реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

Про це йдеться у повідомлені ДПАУ.

Крім того, за інформацією податківців, анульовано 27 ліцензій на виробництво спиртів; 9 ліцензій на виробництво алкогольних напоїв та 36 ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

В цілому протягом січня-квітня 2011 року за заявами суб’єктів господарювання та за несплату чергових платежів до бюджету анульовано 5 тис. 940 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

У ДПА повідомили, що станом на 1 січня 2011 року в Україні здійснювали господарську діяльність у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 192 тис. 854 суб’єкти господарювання. Більшість ліцензій (190 тис. 348) видано на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.