Тимошенко: запровадження експортного мита на зерно призведе до знищення селянства

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що запровадження експортного мита на деякі види зернових культур призведе до знищення українського селянства.

Про це йдеться у її коментарі щодо підписання президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ закону про експортне мито на зерно, оприлюдненому на офіційному сайті політика.

"Президент ввів експортне мито на зерно. Селян пограбовано на 6 мільярдів гривень. Схоже, ЯНУКОВИЧ - це "Робін Гуд-навпаки": багатим дає, а у бідних забирає", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.

Прес-служба Ю.ТИМОШЕНКО нагадує, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур", проігнорувавши прохання українських аграрних організацій накласти на нього вето.

Закон був ухвалений Верховною Радою 19 травня, він передбачає запровадження до кінця 2011 року вивізного мита на зернові культури на рівні від 9 до 14%.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до президента В.ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати запровадження експортних мит на зерно.

"За підрахунками експертів, якщо цей закон набере чинності, то селяни в цінах, які склалися на даний момент, втратять, принаймні, 6 млрд грн", - сказав президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.