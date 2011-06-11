Завтра в Україні короткочасні дощі і грози

Завтра, 12 червня, в Україні утримається хмарна з проясненнями погода, будуть короткочасні дощі і грози.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі, додавши, що в окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с, у південно-східній частині та в Криму місцями сильні дощі.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині 13-18°, вдень 23-28°, в західних областях 17-22°; на високогір`ї Карпат та в горах Криму вночі 6-11°, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі по області 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 11 червня, температура води в Чорному та Азовському морях 20-24°, в районі Ялти 16°, Алушти 18°; в Дніпрі біля Києва 24°.