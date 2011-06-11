Кабмін призначив Пономаренка головним державним санітарним лікарем України

Кабінет міністрів призначив голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолія ПОНОМАРЕНКА головним державним санітарним лікарем України. Текст відповідного розпорядження №498 від 9 червня розміщено на сайті уряду. Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ указом від 8 червня призначив А.ПОНОМАРЕНКА головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, звільнивши з цієї посади Сергія РИЖЕНКА.

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