Кабмін призначив Пономаренка головним державним санітарним лікарем України
17:10, 11 червня 2011Агро
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Кабінет міністрів призначив голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолія ПОНОМАРЕНКА головним державним санітарним лікарем України.
Текст відповідного розпорядження №498 від 9 червня розміщено на сайті уряду.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ указом від 8 червня призначив А.ПОНОМАРЕНКА головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України, звільнивши з цієї посади Сергія РИЖЕНКА.
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