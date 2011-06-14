У Німеччині кількість померлих від кишкової інфекції зросла до 36 осіб

11:45, 14 червня 2011
Агро
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У Німеччині кількість померлих від кишкової інфекції, спричиненої бактерією E.coli, зросла до 36 осіб, повідомляє радіо «Свобода».

За даними берлінського Інституту Роберта Коха, всього захворіли понад 3 тис. 220 осіб.

У неділю німецький Федеральний інститут оцінки ризиків для населення назвав цей спалах інфекції наймасштабнішим з усіх подібних, зареєстрованих дотепер у світі.

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