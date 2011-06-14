Ціни на плодоовочеву продукцію в Україні знижуються – експерти

Плодоовочевий індекс «АПК-Інформ: овочі і фрукти» свідчить про те, що минулого тижня вартість плодоовочевої корзини українського споживача знизилася на 3,6%.

У цілому, за останні три тижні ціни на овочі і фрукти в Україні вже знизилися майже на 10%, відзначають експерти «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

Найпомітніший вплив на зниження вартості плодоовочевої корзини чинили тепличні овочі, а також фрукти. Тривало зростання споживання тепличних огірків і томатів, а ціни на них продовжували знижуватися. Схожі тенденції спостерігалися і щодо суниці садової, яка за тиждень подешевшала ще на 25%.

Крім того, продовжували знижуватися ціни на ранню капусту, споживання якої повністю витіснило капусту врожаю минулого року з ринку. За тиждень рання капуста подешевшала ще на 27%. Водночас зростання цін на картоплю і коренеплоди врожаю минулого року тривало, хоча дані ціни швидше носили індикативний характер, оскільки попит на ці товари залишався невисоким у міру зростання пропозиції ранньої продукції, яка дешевшала.

«Ціни на овочі і фрукти продовжать зниження наступного тижня», - вважає керівник проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Андрій ЯРМАК. «Незважаючи на те, що погодні умови травня і перших двох тижнів червня були не дуже сприятливими, ми очікуємо на значне збільшення обсягів виробництва як ранніх, так і пізніх овочів», - сказав експерт.