Держземагентство цього тижня чекає постанови про збільшення оцінки землі

Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство) чекає, що цього тижня Кабінет міністрів прийме постанову про збільшення нормативної грошової оцінки землі в 1,7 разу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ сьогодні під час конференції «Приватизація земель в Україні: результати, наслідки, перспективи».

За його словами, в середньому по Україні нормативна грошова оцінка землі збільшиться з 12 до 20 тис. грн. за гектар. При цьому залежно від регіонів нормативна грошова оцінка землі може коливатися від 16 до 25 тис. грн. за гектар.

М.КАЛЮЖНИЙ відзначив, що зі збільшенням нормативної грошової оцінки землі зросте і орендна плата за земельні паї з існуючих 330 грн. за гектар до 600-700 грн./гектар.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держземагентства, на сьогоднішній день нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення становить 11,9 тис. грн. за гектар ріллі, орендна плата за 1 га ріллі – близько 300 грн. При цьому в Європі 1 га сільськогосподарської землі оцінюється в 2-3 тис. євро (у країнах Євросоюзу – близько 5 тис. євро), а орендна плата за 1 га землі становить близько 300 євро.

Раніше Державне агентство земельних ресурсів України розраховувало на введення збільшеної в два рази нормативної грошової оцінки землі максимум з 1 червня 2012 року.