Держземагентство завершить загальну інвентаризацію земель до 2020 року

Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство) планує завершити інвентаризацію всіх земель до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ сьогодні під час конференції «Приватизація земель в Україні: результати, наслідки, перспективи».

За його словами, цього року необхідно ухвалити закон, який спрощує процедуру встановлення меж населених пунктів, а також інвентаризацію земель.

«Сподіваємося, що до 1 січня 2015 року ми завершимо інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, а їх у нас близько 7 млн. га в державній власності, з них близько 3 млн. га – рілля. А також до 2020 року проведемо суцільну інвентаризацію всіх земель», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів планує завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення до грудня 2015 року.

Планується, що інвентаризація земель сільгосппризначення проводитиметься в першу чергу і для цього необхідно 1,17 млрд. грн., а для проведення загальної інвентаризації всіх земель необхідно 19 млрд. грн.