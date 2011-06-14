На Хмельниччині ціна на гречану крупу нового врожаю складе 13-14 грн. - ОДА

У Хмельницькій області ціна на гречану крупу нового врожаю складе 13-14 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької ОДА Олег СТРЕЛЕЦЬКИЙ повідомив журналістам під час прямої телефонної лінії.

"Я не бачу жодної проблеми з ціною на гречану крупу. Можна очікувати незначне коливання, пов`язане з подорожчанням мінеральних добрив та інших ресурсів. Але крупи буде досить, оскільки площі посівів гречки в області зросли на 7-8 тис. га - до 35-36 тис. га", - зазначив він.

Чиновник запевнив, що після збору врожаю ціновий сплеск на гречану крупу зникне.

Зараз на центральному продуктовому ринку Хмельницького кілограм гречаної крупи коштує 19 грн. Китайська гречка, яку закупив супермаркет "Таврія В", продавалася за 17,90 грн./кг.