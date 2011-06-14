Держземагентство очікує на закон про Держземкадастр до липня, про ринок земель – до листопада

Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство) очікує на ухвалення Верховною Радою закону «Про Державний земельний кадастр» до липня поточного року, а закону «Про ринок земель» - до листопада поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ сьогодні під час конференції «Приватизація земель в Україні: результати, наслідки, перспективи».

За його словами, аграрний комітет Верховної Ради минулого тижня рекомендував прийняти законопроект «Про державний земельний кадастр» у другому читанні.

«Ми чекаємо, що за два пленарні тижні, що залишилися, він (законопроект про держземкадастр - УНІАН) буде прийнято в цілому і підписано Президентом», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, відомство розраховує, що законопроект «Про ринок земель» буде зареєстровано у Верховній Раді наступного тижня.

«Я думаю, що він (закон про ринок земель - УНІАН) у вересні-жовтні буде прийнято і набуде чинності з моменту ухвалення і підписання Президентом, а ринок земель сільськогосподарського призначення – з 1 січня 2012 року», - уточнив заступник голови Держземагентства.

М.КАЛЮЖНИЙ також висловив упевненість у тому, що до січня 2012 року буде прийнято всі необхідні нормативні підзаконні акти для «запровадження цивілізованого ринку земель».

Як повідомляв УНІАН, Держземагентство розраховувало, що закон про ринок земель буде прийнято у Верховній Раді України у першому читанні в другому кварталі, а в цілому – у третьому кварталі 2011 року. Відомство очікувало, що закон про державний земельний кадастр буде прийнято у Верховній Раді України в першому півріччі 2011 року.

Скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачається з ухваленням законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».